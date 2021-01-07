В "Спартаке" отреагировали на информацию о желании "Ахмата" выкупить Тимофеева и Мелкадзе

Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию о желании "Ахмата" выкупить трансферы игроков "красно-белых" Артема Тимофеева и Георгия Мелкадзе, которые выступают за грозненский клуб на правах аренды.

"Ахмат" не обращался к нам по поводу выкупа футболистов. Никаких контактов с грозненским клубом по данному вопросу не было", — приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 23-летний Мелкадзе провел за "Ахмат" 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. На счету 26-летнего Тимофеева три забитых мяча и две голевые передачи в 18 поединках. Контракты обоих игроков со "Спартаком" действуют до лета 2022 года.

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