В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе к Кальдироле

Фото инстаграм Луки Кальдиролы

Глава департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал новость о желании "красно-белых" заполучить центрального защитника "Беневенто" Луку Кальдиролу.

"Спартак" не проявляет интереса к Луке Кальдироле", - заверил Фетисов.

В текущем сезоне Кальдирола сыграл за "Беневенто" 18 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

На 30-летнего итальянца, который в июне может стать свободным агентом, претендует "Сампдория".

Не пропустите: "Спартак" и ЦСКА заинтересованы в бразильском хавбеке. | http://soccernews.ru