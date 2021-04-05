В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе к тренеру "Байера"
Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен
Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов опроверг информацию о том, что московский клуб проявляет интерес к исполняющему обязанности главного тренера леверкузенского "Байера" Ханнесу Вольфу.
"Это вброс, совершенная ерунда. Мы им не интересуемся", — приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что нынешний главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отказался продлевать контракт, который истекает ближайшим летом. В связи с этим московский клуб вынужден искать нового тренера.
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