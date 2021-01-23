В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе к защитнику "Наполи" Малькуи

Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал новость о заинтересованности "красно-белых" в услугах правого защитника "Наполи" Кевина Малькуи.

"Интерес "Спартака" к Малькуи - это слух", - цитирует Фетисова "Р-Спорт".

Рыночная стоимость французского фулбека оценивается в 7 миллионов евро.

Малькуи готов покинуть "Наполи" из-за дефицита игровой практики - в его активе всего 2 матча в сезоне 2020/21.

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