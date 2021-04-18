В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе клуба к Карпину

Фото: ФК "Ростов"

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов высказался о слухах, что клуб может пригласить Валерия Карпина на пост тренера команды.

"Чем ближе к завершению сезона, тем длиннее будет шорт-лист с подачи журналистов", - приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Карпин возглавлял "Спартак" с 2009 по 2014 год. При нем клуб дважды становился серебряным призером РПЛ.

В настоящее время Карпин является главным тренером "Ростова".

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