В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе ПСВ к Жиго

Фото: инстаграм Самуэля Жиго/Автор неизвестен

Пресс-атташе московского "Спартака" Ярослав Кулемин прокомментировал информацию об интересе голландского ПСВ к французскому защитнику "красно-белых" Самюэлю Жиго.

"Из ПСВ в клуб никто не обращался", — приводит слова Кулемина Sport24.

В завершившемся сезоне 27-летний Жиго провел за "Спартак" 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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