В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе ПСВ к Жиго

Теги спартак москвапсвсамюэль жиготрансферы

В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе ПСВ к Жиго

Фото: инстаграм Самуэля Жиго/Автор неизвестен

Пресс-атташе московского "Спартака" Ярослав Кулемин прокомментировал информацию об интересе голландского ПСВ к французскому защитнику "красно-белых" Самюэлю Жиго

"Из ПСВ в клуб никто не обращался", — приводит слова Кулемина Sport24.

В завершившемся сезоне 27-летний Жиго провел за "Спартак" 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Спартак" позвал Роналду, который может уйти из "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

На виллу Неймара проник сумасшедший фанатик

На виллу Неймара проник сумасшедший фанатик

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов