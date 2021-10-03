В "Спартаке" отреагировали на информацию об избиении фанатов сотрудниками полка Кадырова

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал инфрпмацию о том, что сотрудники полка Ахмата Кадырова избили болельщиков московского клуба. Инцидент произошел в Грозном во время матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги "Ахмат" - "Спартак" (0:1).

"Выясняем обстоятельства того, что произошло. Наши сотрудники сейчас в подтрибунке, собираем всю информацию, общаемся с принимающей стороной. На матче присутствует директор по безопасности РПЛ, надеемся, это ускорит процесс", — сообщил Зеленов.

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