В "Спартаке" отреагировали на инсайд из Нидерландов о подписании Промеса

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию о переходе Квинси Промеса в московский клуб.

"Ситуация по Промесу пока остается неизменной. Прогнозов никаких нет. Мы неоднократно говорили, что всё зависит от "Аякса", мы не можем предугадать их позицию. Переговоры могут идти вплоть до конца трансферного окна 25 февраля", — приводит слова Фетисова "Р-Спорт".

Напомним, ранее журналист нидерландского издания Voetbal International Алекс Хередия заявил, что переход Промеса в "Спартак" официально состоялся.