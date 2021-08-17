В "Спартаке" отреагировали на интерес "Сельты" к Понсе

Фото инстаграм Эсекиэля Понсе

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу слухов, отправляющих форварда "красно-белых" Эсекиэля Понсе в "Сельту".

"Спартак" не планирует отдавать Понсе в аренду в "Сельту", - сообщил Зеленов.

Ранее сам аргентинец заверил, что не будет менять команду текущим летом.

Понсе выступает за "Спартак" с 2019 года, сыграл 66 матчей, забил 22 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость игрока - 7 миллионов евро.

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