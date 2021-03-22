В "Спартаке" отреагировали на иск от компании "Капитальные активы"
Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что московский клуб до сих пор не получил иск от компании "Капитальные активы".
"Будете смеяться, до сих пор не получили никакой иск. Ждем", - приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что против "Спартака" подали иск акционеры клуба, которые были недовольны суммой компенсации бывшему генеральному директору Шамилю Газизову, который получил 88 миллионов рублей.
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