В "Спартаке" отреагировали на иск от компании "Капитальные активы"

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что московский клуб до сих пор не получил иск от компании "Капитальные активы".

"Будете смеяться, до сих пор не получили никакой иск. Ждем", - приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что против "Спартака" подали иск акционеры клуба, которые были недовольны суммой компенсации бывшему генеральному директору Шамилю Газизову, который получил 88 миллионов рублей.

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