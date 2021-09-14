В "Спартаке" отреагировали на новость о приглашении скаута ПСЖ на пост спортивного директора
Фото сайт "Спартака"
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов дал комментарий касательно появившейся информации о возможном приглашении скаута ПСЖ Луки Каттани.
Сообщалось, что итальянец может занять пост спортивного директора "красно-белых".
"Спартак" рассматривает на этот пост нескольких кандидатов. Скорее всего, это будет иностранец. Но говорить о конкретных именах преждевременно, скажу лишь, что к выбору в клубе относятся внимательно, торопиться никто не станет", - сказал Зеленов.
Напомним, что клуб с августа ищет нового спортивного директора на замену ушедшему Дмитрию Попову.
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