В "Спартаке" отреагировали на новость о скором увольнении Витории

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Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов отказался давать комментарии по поводу слухов о будущем наставника команды Руя Витории.

Сегодня журналист Иван Карпов сообщил, что в декабре португальца отправят в отставку, а агент тренера уже планирует свой визит в российскую столицу для согласования условий прекращения сотрудничества.

"Никак не комментируем эту информацию", - сказал Зеленов.

Витория возглавил "Спартак" в мае, заключив контракта на два года. Команда идёт девятой в чемпионате после 14 туров.

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