В "Спартаке" отреагировали на новость о скором возвращении Промеса

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В "Спартаке" отреагировали на новость о скором возвращении Промеса

Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов подтвердил, что клуб значительно продвинулся в переговорах о возвращении вингера "Аякса" Квинси Промеса.

Сегодня сообщалось, что "красно-белые" согласовали аренду голландца до конца сезона за 500 тысяч евро с обязательством выкупа за 9 миллионов. 

"Стороны близки к достижению договорённостей по условиям трансфера и личного контракта. Обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами", - сказал Фетисов.

29-летний Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.

Не пропустите: "Аякс" определился с заменой для Промеса. | http://soccernews.ru
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