В "Спартаке" отреагировали на новость о скорой покупке Кауфриза

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов подтвердил интерес клуба к защитнику "Сент-Трюйдена" Максимилиано Кауфризу.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" уже договорились с самим бельгийцем о заключении четырёхлетнего контракта.

"Спартак" ведёт работу на трансферном рынке как по усилению, так и по трудоустройству некоторых футболистов. Упомянутый вами игрок - один из вариантов, но не единственный. Также идёт поиск на российском рынке для усиления конкуренции. В любом случае говорить наверняка о переходе того или иного футболиста можно только после того, как он пройдёт медосмотр и мы объявим об этом на наших официальных ресурсах", - сказал Зеленов.

Рыночная стоимость Кауфриза оценивается в 850 тысяч евро.

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