В "Спартаке" отреагировали на новость о скорой покупке Кауфриза
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов подтвердил интерес клуба к защитнику "Сент-Трюйдена" Максимилиано Кауфризу.
Ранее сообщалось, что "красно-белые" уже договорились с самим бельгийцем о заключении четырёхлетнего контракта.
"Спартак" ведёт работу на трансферном рынке как по усилению, так и по трудоустройству некоторых футболистов. Упомянутый вами игрок - один из вариантов, но не единственный. Также идёт поиск на российском рынке для усиления конкуренции. В любом случае говорить наверняка о переходе того или иного футболиста можно только после того, как он пройдёт медосмотр и мы объявим об этом на наших официальных ресурсах", - сказал Зеленов.
Рыночная стоимость Кауфриза оценивается в 850 тысяч евро.
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