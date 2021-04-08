В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе "Боруссии" к Ларссону

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Глава департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов дал комментарий касательно появившихся слухов о возможном переходе форварда Джордана Ларссона в дортмундскую "Боруссию".

"Контактов с "Боруссией" не было. Если будет предложение, то мы его рассмотрим. Мы рассматриваем любое предложение, особенно если оно будет очень дорогое", - сказал Фетисов.

В текущем сезоне Ларссон сыграл за "Спартак" 24 матча, забил 12 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.

23-летнего шведа сватают не только в "Боруссию", но и в лондонский "Вест Хэм".

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