В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе "Боруссии" к Ларссону

Теги спартак москваборуссия дортмундджордан ларссон

В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе "Боруссии" к Ларссону

Фото сайт РПЛ

Глава департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов дал комментарий касательно появившихся слухов о возможном переходе форварда Джордана Ларссона в дортмундскую "Боруссию".

"Контактов с "Боруссией" не было. Если будет предложение, то мы его рассмотрим. Мы рассматриваем любое предложение, особенно если оно будет очень дорогое", - сказал Фетисов.

В текущем сезоне Ларссон сыграл за "Спартак" 24 матча, забил 12 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.

23-летнего шведа сватают не только в "Боруссию", но и в лондонский "Вест Хэм".

Не пропустите: В "Спартаке" рассказали о состоянии здоровья Жиго. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА записал песню и снял клип в честь 35-летия Акинфеева (видео)

ЦСКА записал песню и снял клип в честь 35-летия Акинфеева (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов