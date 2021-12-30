В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе к Орешкевичу

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В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе к Орешкевичу

Фото  сайт "Динамо" Брест

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов отрицает, что "красно-белые" нацелились на хавбека брестского "Динамо" Ярослава Орешкевича.

"Разумеется, это фантазии. "Спартак" не интересовался и не интересуется этим футболистом", - сказал Зеленов.

Стоит отметить, что права на футболиста принадлежат брестскому "Руху".

В минувшем сезоне на счету Орешкевича 1 гол и 4 ассиста в 28 играх.

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