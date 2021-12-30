В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе к Орешкевичу
Фото сайт "Динамо" Брест
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов отрицает, что "красно-белые" нацелились на хавбека брестского "Динамо" Ярослава Орешкевича.
"Разумеется, это фантазии. "Спартак" не интересовался и не интересуется этим футболистом", - сказал Зеленов.
Стоит отметить, что права на футболиста принадлежат брестскому "Руху".
В минувшем сезоне на счету Орешкевича 1 гол и 4 ассиста в 28 играх.
Не пропустите: "Спартак" ищет помощника спортивному директору. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
В Армении назвали лучшего футболиста года. Это не Мхитарян
-
Гвардиола стал автором уникального достижения в АПЛ
-
Гендиректор "Шахтёра" сравнил Луческу и Де Дзерби
-
Коутиньо решил уйти из "Барселоны": названа причина
-
ЦСКА хочет усилиться действующим чемпионом Франции
-
"Бавария" включилась в борьбу за Гинтера
-
"Краснодар" борется с "Трабзонспором" за грузинского таланта
-
"Манчестер Сити" обновил рекорд АПЛ
-
Насри рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит"
-
В "Лионе" вспышка коронавируса: подробности
-
В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе к Орешкевичу
-
"Челси" работает над трансфером защитника сборной Франции
-
Захарян занимает 11-е место в списке самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет
-
Гендиректор "Шахтёра" объяснил, почему клуб выбрал Де Дзерби
-
Главные новости дня: 29 декабря
-
"Спартак" нацелился на белорусского хавбека
-
Марсьяль близок к переходу в "Севилью"
-
"Манчестер Сити" переиграл "Брентфорд" в матче АПЛ
-
"Барселона" не смогла договориться с Дембеле о продлении контракта
-
Официально: Соуза - новый тренер "Фламенго"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18