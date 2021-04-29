В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе к Шикинью

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Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов не подтвердил, но и не опроверг информацию о желании московского клуба купить полузащитника "Бенфики" Шикинью.

"Неоднократно говорил, что все трансферы будут обсуждаться только после прихода нового главного тренера", - сказал Фетисов.

В текущем сезоне Шикинью сыграл за "Бенфику" 23 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость португальца – 6 миллионов евро. Он также интересен "Торино" и "Трабзонспору".

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