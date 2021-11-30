В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе к Свинову

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В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе к Свинову

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов признал, что клуб рассматривает возможность подписания вратаря "Факела" Ильи Свинова.

"Спартак" интересуется многими футболистами, но интерес - это ещё не значит готовый договор. Этой осенью в СМИ назывались разные фамилии, в том числе и потенциальных вратарей. Говорить о подписании контракта с этим игроком пока рано", – сказал Зеленов.

В текущем сезоне Свинов пропустил 22 гола в 24 матчах. Его контракт с "Факелом" истекает следующим летом. Рыночная стоимость игрока - 250 тысяч евро.

На 21-летнего голкипера также претендует московский "Локомотив".

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