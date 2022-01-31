В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе к защитнику "Генка" Куэсте

Теги спартак москвагенккарлос куэста

В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе к защитнику "Генка" Куэсте

Фото твиттер "Генка"

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу информации о возможном переходе в клуб центрального защитника "Генка" Карлоса Куэсты.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" видят в 22-летнем колумбийце замену для Самюэля Жиго, который летом уйдёт в "Марсель".

"Спартак" не интересуется Карлосом Куэстой", - опроверг Зеленов появившиеся слухи.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Куэста сыграл за "Генк" 17 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Названы условия предстоящего трансфера Перейры в "Спартак". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: Мбаппе подписал контракт с "Реалом"

Источник: Мбаппе подписал контракт с "Реалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 29 70
2 Гент Гент 29 55
3 Шарлеруа Шарлеруа 29 54
4 Антверпен Антверпен 29 53
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 29 49
6 Мехелен Мехелен 29 44
7 Генк Генк 29 44
8 Андерлехт Андерлехт 29 43
9 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 29 36
10 Мукрон Перувелз Мукрон Перувелз 29 36
11 Кортрийк Кортрийк 29 33
12 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 29 33
13 Эупен Эупен 29 30
14 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 29 23
15 Остенде Остенде 29 22
16 Ред Стар Ваасланд Ред Стар Ваасланд 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов