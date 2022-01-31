В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе к защитнику "Генка" Куэсте
Фото твиттер "Генка"
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу информации о возможном переходе в клуб центрального защитника "Генка" Карлоса Куэсты.
Ранее сообщалось, что "красно-белые" видят в 22-летнем колумбийце замену для Самюэля Жиго, который летом уйдёт в "Марсель".
"Спартак" не интересуется Карлосом Куэстой", - опроверг Зеленов появившиеся слухи.
Рыночная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро.
В текущем сезоне Куэста сыграл за "Генк" 17 матчей, результативными действиями не отличался.
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