В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе "Рубина" к Селихову

Фото твиттер "Спартака"

Пресс-атташе московского "Спартака" Ярослав Кулемин опроверг появившиеся слухи о возможном уходе голкипера Александра Селихова в "Рубин".

"В клуб по нему не обращались. В любом случае, до знакомства нового тренера с командой говорить о чём-либо преждевременно", - сказал Кулемин.

В минувшем сезоне Селихов сыграл 1 матч за основу "Спартака". Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что 27-летний вратарь будет готов к смене команды, если новый главный тренер Руй Витория не будет на него рассчитывать в полной мере.

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