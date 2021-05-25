В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе "Рубина" к Селихову
Фото твиттер "Спартака"
Пресс-атташе московского "Спартака" Ярослав Кулемин опроверг появившиеся слухи о возможном уходе голкипера Александра Селихова в "Рубин".
"В клуб по нему не обращались. В любом случае, до знакомства нового тренера с командой говорить о чём-либо преждевременно", - сказал Кулемин.
В минувшем сезоне Селихов сыграл 1 матч за основу "Спартака". Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что 27-летний вратарь будет готов к смене команды, если новый главный тренер Руй Витория не будет на него рассчитывать в полной мере.
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