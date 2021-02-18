В "Спартаке" отреагировали на отклонение апелляции по дисквалификации Тедеско

Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов дал комментарий по поводу решения Апелляционного комитета РФС отказать в сокращении дисквалификации главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско.

Напомним, что немецкого наставника наказали баном на три матча за его поведение в ходе декабрьской игры с "Сочи" (0:1).

"Клуб чрезвычайно сожалеет, что наши аргументы не были приняты к сведению. Мы уверены, что в такой ситуации команда ещё сильнее сплотится вокруг тренера и будет биться за него", - сказал Фетисов.

Таким образом, Тедеско не сможет руководить "Спартаком" в матчах против "Рубина" (28 февраля), "Краснодара" (7 марта) и "Динамо" (13 марта).

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