В "Спартаке" отреагировали на решение КДК РФС по Азмуну

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов поделился мнением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза не увеличивать дисквалификацию иранского нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна, который был удален в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (1:2) за фол на голкипера соперника Сослане Джанаеве.

"Мы бы удивились, если бы было принято другое решение. А так – ничего удивительного", – приводит слова Зеленова "Спорт-Экспресс".

Таким образом, иранец пропустит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Арсеналом", но сможет сыграть в 12-м туре со "Спартаком".

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 12 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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