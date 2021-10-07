В "Спартаке" отреагировали на решение КДК РФС по Азмуну
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов поделился мнением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза не увеличивать дисквалификацию иранского нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна, который был удален в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (1:2) за фол на голкипера соперника Сослане Джанаеве.
"Мы бы удивились, если бы было принято другое решение. А так – ничего удивительного", – приводит слова Зеленова "Спорт-Экспресс".
Таким образом, иранец пропустит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Арсеналом", но сможет сыграть в 12-м туре со "Спартаком".
В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 12 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
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