В "Спартаке" отреагировали на решение РФС по спорным моментам в матче с "Локомотивом"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии РФС о том, что арбитры отработали без ошибок в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (0:2).
"Мы вынуждены признать, что в клубе не разделяют такого решения. Мы со своей стороны и многие независимые эксперты высказывали мнение, что решения арбитра были ошибочными. Не могу комментировать голосование членов ЭСК. Возможно, если бы качество трансляций основного вещателя и повторы были на более высоком уровне, таких ситуаций было бы меньше", - приводит слова Фетисова Sport24.
Напомним, что "Спартак" просил РФС дать разъяснение по трем спорным эпизодам с неназначенными пенальти в ворота "Локомотива".
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