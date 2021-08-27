В "Спартаке" отреагировали на результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы

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Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков высказался о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.

"Красно-белым" в соперники достались "Наполи", "Лестер" и "Легия".

"Непростой, но интересный жребий уровня Лиги Чемпионов, фактически "группа смерти". Соперники - сильные, каждый со своей яркой историей.

"Наполи" и "Легия" - команды, с которыми "Спартак" уже играл в еврокубках. Болельщики со стажем помнят славные матчи из 90-х. "Лестер" в представлении также не нуждается. В общем, будем биться в каждом матче. У нас в Европе как минимум шесть финалов, и все в команде это понимают", - сказал Мележиков.

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