В "Спартаке" отреагировали на результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы
Фото сайт "Спартака"
Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков высказался о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
"Красно-белым" в соперники достались "Наполи", "Лестер" и "Легия".
"Непростой, но интересный жребий уровня Лиги Чемпионов, фактически "группа смерти". Соперники - сильные, каждый со своей яркой историей.
"Наполи" и "Легия" - команды, с которыми "Спартак" уже играл в еврокубках. Болельщики со стажем помнят славные матчи из 90-х. "Лестер" в представлении также не нуждается. В общем, будем биться в каждом матче. У нас в Европе как минимум шесть финалов, и все в команде это понимают", - сказал Мележиков.
Не пропустите: Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы 2021/22. | http://soccernews.ru
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|Фейеноорд
|4
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|2
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|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
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|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
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|Аустрия Вена
|4
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|4
|Клуб Брюгге
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|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
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|10
|2
|Сошо
|4
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|Паниониос
|4
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|5
|Динамо Тбилиси
|4
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|Группа E
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|О
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|Мидлсбро
|4
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|Вильярреал
|4
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|Партизан
|4
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|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
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|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
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|Грацер АК
|4
|7
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|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
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|Бенфика
|4
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|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
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|4
|5
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|0
|Группа H
|М
|О
|1
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|9
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|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
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|5
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|0