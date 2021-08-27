В "Спартаке" отреагировали на результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы

Теги спартак москванаполилестер ситилегия варшава

В "Спартаке" отреагировали на результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы

Фото сайт "Спартака"

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков высказался о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.

"Красно-белым" в соперники достались "Наполи", "Лестер" и "Легия".

"Непростой, но интересный жребий уровня Лиги Чемпионов, фактически "группа смерти". Соперники - сильные, каждый со своей яркой историей.

"Наполи" и "Легия" - команды, с которыми "Спартак" уже играл в еврокубках. Болельщики со стажем помнят славные матчи из 90-х. "Лестер" в представлении также не нуждается. В общем, будем биться в каждом матче. У нас в Европе как минимум шесть финалов, и все в команде это понимают", - сказал Мележиков.

Не пропустите: Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы 2021/22. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" просит Тедеско снова возглавить команду

"Спартак" просит Тедеско снова возглавить команду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов