В "Спартаке" отреагировали на слухи о переговорах с Фонсекой

Фото сайт "Ромы"

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу возможной смены главного тренера.

"Вчера писали о Тедеско, сегодня в Москве якобы видели Черчесова, который на самом деле в отпуске в другой стране, называют ещё кучу фамилий. Скажу по всем названным вами специалистам сразу – всё это ерунда, у клуба действующий контракт с Виторией. И больше комментировать тут нечего", - сказал Зеленов.

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов уволить Руя Виторию, если удастся найти ему замену во время перерыва на матчи сборных.

СМИ писали, что "красно-белые" начали переговоры с Паулу Фонсекой, который остаётся безработным после ухода из "Ромы".

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