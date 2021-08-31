В "Спартаке" отреагировали на слухи о переговорах с Фонсекой
Фото сайт "Ромы"
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу возможной смены главного тренера.
"Вчера писали о Тедеско, сегодня в Москве якобы видели Черчесова, который на самом деле в отпуске в другой стране, называют ещё кучу фамилий. Скажу по всем названным вами специалистам сразу – всё это ерунда, у клуба действующий контракт с Виторией. И больше комментировать тут нечего", - сказал Зеленов.
Ранее сообщалось, что "Спартак" готов уволить Руя Виторию, если удастся найти ему замену во время перерыва на матчи сборных.
СМИ писали, что "красно-белые" начали переговоры с Паулу Фонсекой, который остаётся безработным после ухода из "Ромы".
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