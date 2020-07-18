В "Спартаке" отреагировали на слухи о размере летнего трансферного бюджета

Теги спартак москвашамиль газизовтрансферы

В "Спартаке" отреагировали на слухи о размере летнего трансферного бюджета

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов сделал заявление о трансферных планах клуба на текущее лето.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" готовы потратить на усиление состава от 40 до 50 миллионов евро.

"Эта информация не соответствует действительности. Из-за карантина клуб понёс убытки, и нам необходимо сформировать сбалансированный антикризисный бюджет. Массовых трансферных закупок не планируется", - сказал Газизов.

Напомним, что "Спартак" идёт на девятом месте в РПЛ, а в Кубке России в воскресенье сыграет с "Зенитом".

Не пропустите: Футболисты "Спартака" поздравили Газизова с днём рождения. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дюпин и Беленов являются лидерами РПЛ по количеству сухих матчей

Дюпин и Беленов являются лидерами РПЛ по количеству сухих матчей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов