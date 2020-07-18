В "Спартаке" отреагировали на слухи о размере летнего трансферного бюджета

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов сделал заявление о трансферных планах клуба на текущее лето.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" готовы потратить на усиление состава от 40 до 50 миллионов евро.

"Эта информация не соответствует действительности. Из-за карантина клуб понёс убытки, и нам необходимо сформировать сбалансированный антикризисный бюджет. Массовых трансферных закупок не планируется", - сказал Газизов.

Напомним, что "Спартак" идёт на девятом месте в РПЛ, а в Кубке России в воскресенье сыграет с "Зенитом".

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