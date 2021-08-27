В "Спартаке" отреагировали на слухи о возвращении Тедеско
Фото твиттер "Спартака"
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу появившейся информации о переговорах с Доменико Тедеско.
"У нас действующий контракт с Руем Виторией. Слух, о котором вы сказали, да и любые другие подобного рода мы комментировать не будем", – сказал Зеленов.
Напомним, что Тедеско возглавлял "Спартак" с октября 2019-го по май 2021-го года, а затем покинул команду, отказавшись продлевать контракт.
Новым тренером москвичей стал португалец Руй Витория, при котором они проиграли пять из восьми официальных матчей этого сезона.
Не пропустите: Зарема высказалась о возможном увольнении Витории из "Спартака". | http://soccernews.ru
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