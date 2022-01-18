В "Спартаке" отреагировали на террористическую атаку в Абу-Даби

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В "Спартаке" отреагировали на террористическую атаку в Абу-Даби

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что атака на Абу-Даби не повлияла на сбор команды.

Напомним, что "красно-белые" готовятся ко второй части сезона в Объединённых Арабских Эмиратах на территории комплекса "Джебель-Али".

В понедельник, предположительно, йеменские хуситы с помощью беспилотников напали на столицу ОАЭ Абу-Даби. В результате ударов дронов погибли как минимум три человека.

"На нашу работу эта ситуация не влияет, сбор проходит в спокойной и безопасной обстановке. Но, разумеется, мы следим за новостями и находимся в контакте с посольством РФ", - сказал Зеленов.

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