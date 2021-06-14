В "Спартаке" отреагировали на возможный переход Крала в "Вест Хэм"

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В "Спартаке" отреагировали на возможный переход Крала в "Вест Хэм"

Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал информацию о том, что чешский полузащитник команды Алекс Крал может перейти в лондонский "Вест Хэм" в летнее трансферное окно.

"Клуб готов продать Крала при наличии предложения. Всe зависит от суммы. Официальных пока нет. Будет – посмотрим. Есть высшие и низшие планки по трансферному плану. Понятно, что если предложение нас не устроит, будем садиться и думать. Никаких контактов у нас с "Вест Хэмом" не было. Возможно, разговаривают агенты с клубом, а потом уже будут выходить на нас. У нас контактов не было. Заявлять конкретную цену не хотелось бы", - приводит слова Мележикова "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" может заплатить за футболиста порядка 23 миллионов евро.

В минувшем сезоне 23-летний Крал провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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