В "Спартаке" отреагировали на заявление "Локомотива" об оправдании расизма в адрес Гильерме
Фото сайт "Спартака"
Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов ответил директору по коммуникациям "Локомотива" Александру Бедареву.
Ранее представитель "железнодорожников" выступил с обвинениями в адрес сотрудника "красно-белых", отметив, что тот оправдывает расизм в адрес вратаря Маринато Гильерме путём смещения акцентов с самого факта оскорблений на провокации со стороны футболиста.
"Меня удивляет медлительная реакция коллег из "Локомотива". Хочу напомнить, что ещё вчера я назвал позицию клуба о непринятии любых видов дискриминации на поле и вне его. Неужели коллеги этого не заметили? Или сегодня решили начать манипулировать фактами и выдёргивать цитаты из контекста? Тем не менее, все нарушения, имеющие отношения к матчу, должны быть рассмотрены компетентными органами", - сказал Фетисов.
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