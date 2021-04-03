В "Спартаке" отреагировали на желание Фернандо вернуться в клуб
Фото РИА Новости / Автор неизвестен
Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов рассказал, как в клубе относятся к потенциальному возвращению полузащитника Фернандо.
Ранее агент бразильца Матеус Де Фария заявил, что его клиент хочет снова выступать за "красно-белых".
"Всегда приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о "Спартаке" и даже желают вернуться. Любые трансферные решения будут приниматься клубом исключительно по спортивным принципам", - сказал Фетисов.
29-летний Фернандо выступал за "Спартак" с 2016 по 2019 год, сыграл 98 матчей, забил 12 голов и сделал 10 ассистов.
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