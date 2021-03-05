В "Спартаке" отреагировали на желание Хабиба сыграть за клуб

Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал слова чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о "красно-белых".

Ранее боец заявил, что хочет дебютировать за "народную команду" на профессиональном уровне.

"Мы предлагали Хабибу приехать и поработать со "Спартаком" [на сборе] в Дубае, но не удалось совместить графики. Не исключаю, что всё ещё впереди. Мы ценим дружбу и партнёрство с Хабибом", - цитирует Фетисова Metaratings.

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