В "Спартаке" отрицают уход Федуна из совета директоров
Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о том, что владелец клуба Леонид Федун ушел из совета директоров красно-белых.
Напомним, что сегодня днем в различных социальных сетях распространились заголовки со ссылкой на некоторые СМИ о том, что Федун покидает совет директоров московского клуба.
"Похоже на новость от шуточного агентства "Панорама". Конечно, это фейк. Кто-то решил разогреть инфополе перед матчем с "Наполи", — сказал Зеленов для Sport24.
Игра между "Спартаком" и "Наполи" в пятом туре группового этапа Лиги Европы состоится уже сегодня, 24 ноября в Москве. Начало встречи запланировано 18:30 (мск).
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