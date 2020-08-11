В "Спартаке" ответили на слухи о возможной отставке Доминико Тедеско

1 Теги спартак москвашамиль газизовдоменико тедеско

В "Спартаке" ответили на слухи о возможной отставке Доминико Тедеско

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов опроверг информацию о том, что руководство московского клуба может уволить Доменико Тедеско с поста главного тренера команды.

"Мы с Доменико Тедеско в одной лодке. Клуб не рассматривает замены тренера. Если бы не судейские ошибки, то взяли бы три очка в матче с "Сочи". К сожалению, есть силы, которые, вероятно, намеренно отвлекают внимание от действительно важной проблемы, с которой столкнулся не только "Спартак", но и весь российский футбол - низкое качество судейства", - приводит слова Газизова "Чемпионат".

Напомним, что Тедеско возглавил "Спартак" по ходу прошлого сезона. Под его руководством московский клуб финишировал на седьмом месте в Российской Премьер-Лиге, а в Кубке России дошел до полуфинала.

В первом туре нынешнего сезоне "Спартак" дома сыграл вничью с "Сочи" (2:2).

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