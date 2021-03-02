В "Спартаке" подтвердили госпитализацию Романцева: подробности
Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов сделал заявление о состоянии здоровья бывшего тренера команды Олега Романцева.
"Олег Романцев прооперирован, операция на сердце прошла успешно, чувствует себя Олег Иванович хорошо", - сообщил Фетисов.
Ранее сообщалось, что легендарный наставник попал в реанимацию с острым коронарным синдромом и инфарктом.
Телеграм-канал "ЭкСпорт" привёл подробности госпитализации Романцева: "Врачей тренеру в квартиру на улице Остоженка ещё в понедельник вызвала внучка Олега Ивановича, которой он пожаловался на недомогание. До этого экс-тренер около трёх дней страдал от болей в груди. Также у Романцева была повышена температура - до 37.9 - и слабость. Врачи заподозрили у пациента инфаркт миокарда и решили госпитализировать для лечения в 51-ю горбольницу".
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