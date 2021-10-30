В "Спартаке" подтвердили трансфер хавбека "Арсенала"
Фото твиттер РПЛ
Фланговый полузащитник тульского "Арсенала" Даниил Хлусевич продолжит карьеру в "Спартаке".
"Хлусевича подписали до 2026 года", - подтвердил трансфер 20-летнего футболиста генеральный директор "красно-белых" Евгений Мележиков.
Ожидается, что московский клуб объявит о переходе новичка в понедельник, 1 ноября.
Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит за Хлусевича 3 миллиона евро.
В текущем сезоне хавбек сыграл за "Арсенал" 14 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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