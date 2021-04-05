В "Спартаке" подтвердили заинтересованность в услугах Рафаэля Бенитеса
Фото Reuters
Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что известный испанский тренер Рафаэль Бенитес действительно находится в шорт-листе клуба.
"Для "Спартака" принципиально важно, чтобы у тренера был опыт победителя. Не только внутри, но и хороший опыт выступления в еврокубках. К сожалению, наш футбол в последние пару лет не даёт такого опыта. Поэтому с россиянами сложно. Возможно, в будущем ситуация изменится.
Рафа Бенитес? Могу только подтвердить, что его рассматривали. Но он точно не является каким-то финальным кандидатом", - сказал Фетисов в интервью "РБ-Спорт".
Последним клубом Бенитеса был китайский "Далянь Ифан". Также он возглавлял такие команды, как "Валенсия", "Ливерпуль", "Интер", "Наполи", "Реал" и "Челси".
"Спартак" ищет замену действующему наставнику Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт, истекающий ближайшим летом.
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