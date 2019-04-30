В "Спартаке" попросили поддержки болельщиков

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В "Спартаке" попросили поддержки болельщиков

Исполняющий обязанности пресс-атташе московского "Спартака" Филипп Папенков обратился к болельщикам "красно-белых".

"Я попал в "Спартак" в начале нынешнего сезона. Но кажется, что прошла вечность - настолько много пережито событий и стрессов. Не осуждаю журналистов, которые круглосуточно нагнетают и "набрасывают" - это их работа, сам недавно был в этой шкуре. Тема "Спартака" всегда востребована, а о совести у каждого представления свои. Но очень обидно читать и слышать, как спартаковцы болеют против своего клуба. Да, сейчас сложный период. На контрасте с маем 2017 года это дико злит. Но я верю, что уже скоро всё наладится. Этот сезон-испытание уйдёт в прошлое, и первым снова будет "Спартак"! Не бросайте его, не предавайте!" - написал Папенков в твиттере.

По итогам 26 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 40 очков.

После зимнего перерыва "народная команда" одержала всего 3 победы в 10 матчах.

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