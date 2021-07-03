В "Спартаке" посетовали, что лимит на легионеров ограничивает клуб на трансферном рынке

Спортивный директор московского "Спартака" Дмитрий Попов рассказал, почему клуб пока не действует на трансферном рынке.

"Насколько близки к составлению шорт-листов на покупки? В силу лимита мы ограничены тем, что сначала должны продать топ-игроков, на кого будут предложения", - объяснил Попов.

Этим летом "красно-белые" уже совершили четыре сделки - выкупили Виктора Мозеса, отдали в аренду Гуса Тиля, а также расторгли контракты с Аязом Гулиевым и Александром Ташаевым.

"Спартак" в прошлом сезоне финишировал в РПЛ на втором месте, поэтому получил право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Зелимхан Бакаев прояснил своё будущее в "Спартаке". | http://soccernews.ru