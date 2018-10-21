В "Спартаке" приняли решение по главному тренеру

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера будет отправлен в отставку, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, итальянский специалист в ближайшее время будет отправлен в отставку. Его преемником временно станет Рауль Рианчо, который сейчас является ассистентом Карреры.

В качестве постоянного вариант "Спартак" рассматривает кандидатуру португальца Леонарду Жардима, который недавно был уволен из "Монако".

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