В "Спартаке" приняли решение по главному тренеру

Теги спартак москвамассимо каррера

В "Спартаке" приняли решение по главному тренеру

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера будет отправлен в отставку, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, итальянский специалист в ближайшее время будет отправлен в отставку. Его преемником временно станет Рауль Рианчо, который сейчас является ассистентом Карреры.

В качестве постоянного вариант "Спартак" рассматривает кандидатуру португальца Леонарду Жардима, который недавно был уволен из "Монако".

Не пропустите: Каррера: "Главный ответственный за неудачи - я". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Милан" объявил о подписании нападающего Пёнтека

Официально: "Милан" объявил о подписании нападающего Пёнтека

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов