В "Спартаке" приняли решение по "русскому Месси"

Теги денис давыдовспартак москвалеонид федун

В "Спартаке" приняли решение по "русскому Месси"

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов уйдет из московского клуба по завершении сезона. Об этом сообщает Sport24.ru.

Контракт игрока заканчивается этим летом. "Спартак" не предложил Давыдову продолжить карьеру. 

23-летний футболист перешел в "Спартак" после аренды в юрмальском "Спартаке". 

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Оренбург". 

Леонид Федун однажды назвал Давыдова "русским Месси". Однако за всю карьеру футболист забил лишь один гол.

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