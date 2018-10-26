В "Спартаке" приняли важное решение по Еременко

Теги спартак москвароман еременко

В "Спартаке" приняли важное решение по Еременко

"Спартак" намерен продлить контракт с финским полузащитником Романом Еременко, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб готовит новое соглашение для футболиста. Его нынешний контракт истекает в январе.

Напомним, что хавбек был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. В августе он перешел в "Спартак", хотя мог вернуться в свой бывший клуб ЦСКА.

В этом сезоне 31-летний Еременко провел за "Спартак" три матча и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Червиченко: "Спартак" понравился". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Возвращение Жардима: спасется ли "Монако" и как ситуация повлияет на будущее Александра Головина?

Возвращение Жардима: спасется ли "Монако" и как ситуация повлияет на будущее Александра Головина?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов