В "Спартаке" приняли важное решение по Еременко

"Спартак" намерен продлить контракт с финским полузащитником Романом Еременко, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб готовит новое соглашение для футболиста. Его нынешний контракт истекает в январе.

Напомним, что хавбек был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. В августе он перешел в "Спартак", хотя мог вернуться в свой бывший клуб ЦСКА.

В этом сезоне 31-летний Еременко провел за "Спартак" три матча и не отметился результативными действиями.

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