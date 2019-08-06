В "Спартаке" произошли большие изменения в селекционном отделе

Глава селекционной службы "Спартака" Александр Аверьянов покинул клуб, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, "красно-белые" также расстались с большинством представителей селекционного отдела. Аверьянов работал на этом посту с 2007 года.

В данный момент "Спартак" занимает 11-е место в чемпионате России, набрав пять очков после четырех туров. Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы московский клуб сыграет со швейцарским "Туном". Первая встреча состоится на выезде 8 августа.

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