В "Спартаке" прокомментинтировали информацию об интересе к Де Дзерби

Теги спартак москвароберто де дзербисассуоло

В "Спартаке" прокомментинтировали информацию об интересе к Де Дзерби

Фото: твиттер RaiSport/Автор неизвестен

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов опроверг информацию о том, что московский клуб проявляет интерес к главном тренеру "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.

"Спартак" никогда не рассматривал Роберто Де Дзерби в качестве замены Доменико Тедеско и, тем более, не предлагал ему зарплату", — приводит слова Фетисова Sport24.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби близок к договоренности с донецким "Шахтером".

Напомним, что нынешний главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отказался продлевать контракт и покинет команду летом.

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