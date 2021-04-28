В "Спартаке" прокомментинтировали информацию об интересе к Де Дзерби
Фото: твиттер RaiSport/Автор неизвестен
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов опроверг информацию о том, что московский клуб проявляет интерес к главном тренеру "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.
"Спартак" никогда не рассматривал Роберто Де Дзерби в качестве замены Доменико Тедеско и, тем более, не предлагал ему зарплату", — приводит слова Фетисова Sport24.
Ранее сообщалось, что Де Дзерби близок к договоренности с донецким "Шахтером".
Напомним, что нынешний главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отказался продлевать контракт и покинет команду летом.
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