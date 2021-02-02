В "Спартаке" прокомментировали будущее Виктора Мозеса

Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал, что московский клуб пока не определился с будущим в команде нигерийского защитника Виктора Мозеса, который арендован у лондонского "Челси".

"Пока мы не обсуждали возможный выкуп Мозеса. По Виктору будет решать главный тренер, сейчас рано об этом говорить. Вопрос о выкупе будем поднимать уже только в конце сезона", - приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

"Спартак" арендовал Мозеса в октябре 2020 года с правом последующего выкупа за 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне 30-летний нигериец провел за "красно-белых" девять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативныу передачу. Его контракт с "Челси" действует до лета 2022 года.

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