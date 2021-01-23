В "Спартаке" прокомментировали ход переговоров о возвращении Промеса

Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов признался, что переговоры с "Аяксом" о трансфере вингера Квинси Промеса проходят тяжело.

"По Квинси пока никаких продвижений нет. Мы хотим максимально эффективно потратить деньги, поэтому, думаю, процесс будет небыстрым. Сейчас всё так же идут переговоры между "Спартаком" и "Аяксом", - сказал Фетисов.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.

Рыночная стоимость 29-летнего голландца оценивается в 15 миллионов евро.

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