В "Спартаке" прокомментировали ход переговоров по трансферу Промеса

Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов дал понять, что переговоры о возвращении вингера "Аякса" Квинси Промеса не будут форсироваться из-за скорого закрытия трансферного окна в Нидерландах.

"Переговоры как велись, так и ведутся. Сделка состоится тогда, когда стороны придут к соглашению. С нашей стороны жёстких дедлайнов нет. Трансферное окно в России закрывается в конце февраля", - цитирует Фетисова "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что "Аякс" готов отпустить Промеса в "Спартак", если будут выполнены три условия.

29-летний голландец выступал за "красно-белых" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.

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