В "Спартаке" прокомментировали ход переговоров по трансферу Промеса
Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов дал понять, что переговоры о возвращении вингера "Аякса" Квинси Промеса не будут форсироваться из-за скорого закрытия трансферного окна в Нидерландах.
"Переговоры как велись, так и ведутся. Сделка состоится тогда, когда стороны придут к соглашению. С нашей стороны жёстких дедлайнов нет. Трансферное окно в России закрывается в конце февраля", - цитирует Фетисова "Р-Спорт".
Ранее сообщалось, что "Аякс" готов отпустить Промеса в "Спартак", если будут выполнены три условия.
29-летний голландец выступал за "красно-белых" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23