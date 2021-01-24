В "Спартаке" прокомментировали информацию о практически согласованном трансфере Промеса
Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов не подтвердил информацию о том, что московский клуб близок к трансферу нападающего амстердамского "Аякса" Квинси Промеса.
"Никаких новостей нет. Все так же, идут переговоры между "Спартаком" и "Аяксом", продвижений не было", – приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что "Спартак" может приобрести футболиста за 12 миллионов евро. В случае трансфера 29-летний Промес станет самым высоокоплачиваемым игроком "красно-белых".
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