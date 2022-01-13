В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможном трансфере Жиго в "Трабзонспор"
Фото: инстаграм Жиго\Автор неизвестен
Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о переходе французского защитника Самюэля Жиго в "Трабзонспор".
"Жиго готовится к сбору. Информация турецких СМИ максимально далека от действительности", – сказал Зеленов.
Ранее сообщалось, что Жиго уже близок к согласованию личного контракта с турецким клубом и трансфер состоится в ближайшую неделю.
В нынешнем сезоне француз сыграл в 16 матчах РПЛ, в которых забил один гол и отдал один ассист.
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