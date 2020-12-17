В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможном возвращении Промеса
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что московский клуб может вернуть голландского нападающего Квинси Промеса, который выступает за "Аякс".
"Не могу как-то прокомментировать эти слухи, так как наша селекционная служба работает в тишине", — приводит слова Фетисова Sport24.
Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы. В составе российского клуба он провел 135 матчей во всех турнирах, в которых забил 66 мячей и сделал 33 передачи.
В нынешнем сезоне 28-летний Промес провел 17 матчей, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с "Аяксом" действует до лета 2024 года.
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