В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможном возвращении Промеса

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что московский клуб может вернуть голландского нападающего Квинси Промеса, который выступает за "Аякс".

"Не могу как-то прокомментировать эти слухи, так как наша селекционная служба работает в тишине", — приводит слова Фетисова Sport24.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы. В составе российского клуба он провел 135 матчей во всех турнирах, в которых забил 66 мячей и сделал 33 передачи.

В нынешнем сезоне 28-летний Промес провел 17 матчей, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с "Аяксом" действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Геннадий Орлов посоветовал "Спартаку" уволить Тедеско. | http://soccernews.ru